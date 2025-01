24h Daytona, H19: Azar para a Algarve Pro Racing e para Filipe Albuquerque

A Porsche continua a liderar a corrida, agora com o #7 (Felipe Nasr, Nick Tandy, Laurens Vanthoor) na frente, com o Porsche #6 (Mathieu Jaminet, Matt Campbell, Kevin Estre) em luta com o BMW#24 (Philipp Eng, Dries Vanthoor, Kevin Magnussen, Raffaele Marciello). Scott Dixon está em quarto no Acura #93 (Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon, Felix Rosenqvist), apesar de uma recente penalização por excesso de velocidade nas boxes. As últimas horas ficaram marcadas por Full Course Yellow que afetaram a equipa apoiada pela Algarve Pro Racing, com Filipe Albuquerque a ficar também em apuros.

A CrowdStrike Racing by APR (George Kurtz, Malthe Jakobsen, Toby Sowery, Colton Herta) sofreu um revés significativo após o acidente de Colton Herta, que levou o carro para uma reparação mais demorada, perdendo o comboio da vitória. O acidente provocou a quebra de um braço de suspensão traseiro, embora não seja claro se a falha da suspensão causou o acidente ou se foi o resultado dele. O incidente provocou um Full Course Yellow pela primeira vez desde o nascer do sol. A Algarve Pro Racing conseguiu colocar o carro de volta à pista depois de reparar a suspensão traseira, mas o carro #04 está agora a dez voltas do fim na LMP2.

A corrida recomeçou, mas imediatamente voltou a ter um Full Course Yellow devido a um incidente com três carros em GTD. Alessandro Pier Guidi, no Ferrari #21, e Scott Andrews, no Mercedes #80, bateram na curva 1, com Pier Guidi a embater no Lamborghini #78 de Misha Goikhberg. O Lamborghini foi rebocado, enquanto o Ferrari e o Mercedes regressaram às boxes.

A corrida recomeçou com bandeira verde, apesar de uma colisão entre Filipe Albuquerque (#10 Cadillac) e Marco Wittmann (#25 BMW), que causou um furo no BMW. Albuquerque seguiu e é agora sexto, a uma volta do líder.

Em LMP2, Dane Cameron e a AO Racing lideram, com Matthieu Vaxiviere em segundo para a AF Corse. O #99 lidera o #88, com o carro #8 da Tower Motorsports em terceiro e o #18 da ERA Motorsport em quarto.

Na GTD PRO, Neil Verhagen lidera com o BMW M4 GT3 EVO #1, seguido por Nico Varrone no Corvette #4, Dennis Olsen no Ford #65 e Antonio Garcia no Corvette #3. Em GTD, Marvin Kirchhöfer lidera o Corvette #13 da AWA, com Kenton Koch (Mercedes-AMG), Tom Sargent (Porsche) e Zacharie Robichon (Aston Martin) logo atrás.

Foto: Brandon Badraoui

Resultados AQUI