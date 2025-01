24h Daytona, H17: Porsche mantém domínio

Kevin Estre no Porsche 963 #6 (Mathieu Jaminet, Matt Campbell, Kevin Estre) recuperou a liderança depois de ultrapassar o seu colega de equipa Felipe Nasr no Porsche #7 (Felipe Nasr, Nick Tandy, Laurens Vanthoor) que tinha estado durante breves instantes na liderança.

Estre cometeu um erro raro, falhando a chicane de Le Mans, o que permitiu a Nasr assumir brevemente a liderança. O Porsche #7 também foi advertido por um unsafe release. O BMW M Hybrid V8 #24 da Team RLL (Philipp Eng, Dries Vanthoor, Kevin Magnussen, Raffaele Marciello), conduzido por Philipp Eng, passou à frente do Acura ARX-06 #60 da Meyer Shank Racing (Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon, Felix Rosenqvist) para o terceiro lugar. O Cadillac V-Series.R #10 (Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Will Stevens, Brendon Hartley) continua na luta pela vitória apesar de se manter mais ou menos a um minuto dos líderes.

Em LMP2, a Tower Motorsports (John Farano, Sebastian Alvarez, Sébastien Bourdais, Job Van Uitert) recuperou a liderança da CrowdStrike Racing by APR (George Kurtz, Malthe Jakobsen, Toby Sowery, Colton Herta). Toby Sowery fez um pião com pneus frios e perdeu tempo, permitindo que Sébastien Bourdais no ORECA #8 da Tower assumisse o controlo. Após uma troca de pilotos, Job van Uitert lidera agora, com Sowery em segundo e Christian Rasmussen no carro #99 da AO Racing (PJ Hyett, Dane Cameron, Jonny Edgar, Christian Rasmussen)em terceiro, seguido por Paul di Resta no carro #22 da United Autosports (Daniel Goldburg, Paul Di Resta, James Allen, Rasmus Lindh).

Na GTD PRO, o Porsche 911 GT3 R #77 da AO Racing (Laurin Heinrich, Klaus Bachler, Alessio Picariello), agora conduzido por Klaus Bachler, está na frente, com Dennis Olsen no Ford Mustang GT3 #65 (Christopher Mies, Frederic Vervisch, Dennis Olsen) a seguir por cerca de 15 segundos em segundo. Madison Snow no BMW M4 GT3 EVO #1 da Paul Miller Racing (Madison Snow, Neil Verhagen, Connor De Phillippi, Kelvin van der Linde) ocupa o terceiro lugar, seguido por Antonio Garcia no Corvette #3 (Antonio Garcia, Alexander Sims, Daniel Juncadella) da Pratt Miller. As seis primeiras posições são ocupadas por diferentes fabricantes, com a Mercedes-AMG e a Ferrari a ocuparem o quinto e sexto lugares.

Na classe GTD, o Mercedes-AMG GT3 #57 da Winward Racing (Russell Ward, Philip Ellis, Indy Dontje, Lucas Auer) tem estado no controlo, mas uma recente penalização nas boxes deu a liderança a Elliott Skeer no Porsche #120 da Wright Motorsports (Adam Adelson, Elliott Skeer, Tom Sargent, Ayhancan Guven). Os Mercedes de Ralf Aron (#80) e Maximilian Götz (#32) estão em segundo e terceiro, com o Corvette #13 da AWA de Matt Bell em quarto.

