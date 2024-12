WRC2: Oliver Solberg confirmado na Toyota

Oliver Solberg vai mudar-se da Škoda para a Toyota, tendo um GR Yaris Rally2 como carro para a temporada de 2025 do Campeonato do Mundo de Ralis, gerido pela Printsport, com o objetivo de conquistar o título do WRC2.

Depois de terminar como vice-campeão com Sami Pajari em 2024 por apenas três pontos, Solberg vai agora usar o mesmo carro que ajudou Pajari a garantir a coroa do WRC2. Solberg expressou confiança no profissionalismo da Printsport e no desenvolvimento do Yaris Rally2 pela Toyota, destacando o seu entusiasmo por se juntar à equipa e o plano de testes abrangente para 2025.

“A Printsport é uma equipa muito profissional e bem sucedida. Conheço muitos dos seus elementos do passado, por isso pareceu-me a decisão certa. E, claro, sabemos tudo sobre o Toyota GR Yaris Rally2 – é incrível pensar que este carro só foi lançado pela primeira vez há 11 meses. Vou ficar a saber mais sobre as sensações do Yaris quando o conduzir pela primeira vez, mas penso que todos apreciaram o trabalho de desenvolvimento da Toyota Gazoo Racing. Sei que é um carro rápido – sei o quanto me esforcei para ficar à frente do Jari-Matti [Latvala, chefe de equipa da TGR] quando ele conduziu um na Finlândia este ano! A Printsport tem um bom calendário de testes até 2025 e, como sempre, tenho a certeza de que a Toyota Gazoo Racing irá apresentar alguns desenvolvimentos adicionais. Há um bom plano para estarmos tão bem preparados quanto possível.”

“O objetivo para 2025 é definitivamente lutar pelo título”, confirmou Solbert. “Estou muito orgulhoso do que alcançámos este ano e perder o campeonato por três pontos dói, sem dúvida. Mas agora só estou a olhar para a frente. Como disse, estou muito orgulhoso do que eu e o Elliott fizemos e deixar a Škoda não foi uma decisão fácil – estou muito grato a todos da Škoda Motorsport e a toda a equipa Toksport nos últimos dois anos. O objetivo agora é tentar ganhar o maior número de rondas do WRC2 e, claro, o campeonato na próxima época.”

Além do título de WRC2, Solberg estará obviamente a piscar o olho a uma vaga no WRC e é provavel que faça algumas provas de Rally1 em 2025. O foco estará agora em mostrar tudo o que vale em WRC2 e convencer os responsáveis da marca a dar-lhe uma oportunidade no topo dos ralis.