WRC, Rali Monte Carlo, Sébastien Loeb: “É um rali em que é fácil cometer um erro”

Depois de ter realizado seis ralis o ano passado com a Hyundai, Sébastien Loeb e Daniel Elena repetem a ‘dose’ em 2020. Os nove vezes campeões Mundiais de Ralis, embarcam na sua segunda temporada com a Hyundai e voltam a partilhar o terceiro carro com Dani Sordo e Carlos del Barrio.

Como foi a tua primeira época com a Hyundai?

“Tive uma primeira temporada muito agradável com a equipa em 2019. Conseguimos fazer algumas melhorias durante o ano, que esperamos utilizar em nosso proveito durante este ano de 2020. Há alguns novos eventos interessantes no calendário, por isso aguardo com expetativa os novos desafios”.

Também mudaste o teu número. Agora és o número nove. Acho que sabemos a razão para isso…

“Sim!” (referindo-se ao facto de ser nove vezes campeão do mundo de ralis)

Achas que podes ganhar o Rali de Monte Carlo?

“O Monte Carlo é sempre um rali especial. Não é apenas uma questão de ser mais rápido num troço, tem que se pensar para além disso. É preciso pensar sobre uma boa escolha de pneus. É uma prova em que se anda nos limites nas partes boas, mas tem que se ter muito cuidado nas zonas mais complicadas. É um rali em que é fácil cometer um erro. A sensação foi boa nos testes, e quanto a isso, nada mudou. Tenho um pouco mais de experiência do que no ano passado, quando tinha acabado de descobrir o carro. Espero poder sentir o ritmo”.

O que achas da etapa de hoje?

“Para mim, ambos os troços são novinhos em folha. O primeiro estava completamente seco nos reconhecimentos, era totalmente asfalto, mas o segundo foi mesmo muito complicado até para reconhecer. Não sei o quanto [muito] de neve e gelo pode derreter. Haverá algumas placas de gelo, talvez a escolha dos pneus seja primordial.

Tens muita experiência e muitas vitórias aqui no Monte Carlo. Vais partilhar os teus segredos do ‘Monte’ com os teus colegas de equipa?

“Eu não sou o único que sabe como andar aqui, os outros pilotos da equipa têm muita experiência. Nós tentamos partilhar, o objetivo é melhorar o carro e a equipa. Não há segredos com os pilotos, nós fazemos tudo o que podemos fazer”.