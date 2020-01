WRC, Rali Monte Carlo, PE2: Thierry Neuville ‘arrasou’

Grande especial para Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) que ‘pulverizaram’ a concorrência. O belga levou quatro pneus super macios, os mesmos que Sébastien Ogier, por exemplo, mas isso foi suficiente para deixar o francês a 25.5s.

Uma prestação fabulosa de Neuville, que desta forma salta para a liderança do rali, com 19.1s de avanço para Ogier: “Foi um bom troço, tentei ler bem a estrada, mas sem correr riscos. Estou contente com a escolha de pneus”, disse.

Para que se perceba o que ‘andou’ Neuville, Ogier, que foi segundo na especial, ficou a 25.5s, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), que levaram dois pneus super macios e dois macios a ceder 29.7s, caindo para terceiro da geral atrás de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC): “não corremos muitos riscos, o rali é longo”, disse o francês.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris levaram dois pneus de pregos atrás, mas se isso foi bom em determinadas partes do troço, foi muito mau noutras e com isso cedeu 29.9s. Na geral, o galês caiu para quarto, e já está a 25.4s da frente.

Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC) foram quintos na especial, perderam 46.5s para Neuville mas ainda assim subiram para quintos da geral.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) foram sextos, a 52.6s e subiram para o sexto lugar da geral já que Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen tiveram problemas de transmissão no Ford Fiesta WRC e ficaram parados ao Km7 da especial. Desistiram, por hoje.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) foram sétimos e desceram para a mesma posição da geral.

Gus Greensmith/ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC) voltou a ter azar, já que o carro teve problemas mecânicos e não ‘dava’ mais que 50 Km/ho numa parte significativa do troço. Com isso perderam 2m17.4s e já distam 2m44.7s do líder. Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) froam oitavos e subiram para o oitavo lugar da geral.

Um começo típico de Rali de Monte Carlo, com os pilotos a levarem seis pneus para dois troços, com o primeiro completamente seco (e sujo) com o segundo a ter muitas partes secas, mas verdadeiramente difícil nas partes com ‘sopa’, a complicada mistura de gelo e neve derretida, com as equipas a terem que andar “nas pontas dos pés”, com vários pilotos a passarem por sustos, embora ninguém tenha saído de estrada. Só mesmo Tanak teve uma ‘traseirada’ mais definida…

