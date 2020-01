WRC, Rali Monte Carlo: Elfyn Evans arriscou mais

A manhã de hoje começou com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) 1.2s na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), mas no final do loop, o galês lidera a prova com 4.8s de avanço para o francês.

A diferença fê-la nos riscos que correu ao perceber que as notas que tinham dos batedores estava erradas, e com o sol a brilhar bem nos Alpes franceses, havia que ler bem a estrada, perceber onde havia sombra (aí o gelo negro poderia manter-se) e onde o sol ‘batia’, acreditar que podia passar bem mais depressa.

E assim foi: “Tive que ver onde estava o sol, e onde a estrada podia ter mais aderência. Apanhei alguns sustos, mas arrisquei e correu bem” disse Evans, que com isso regressou à liderança da classificação geral.

“Deixei alguma coisa no primeiro troço, não foi mau, mas não fiquei totalmente satisfeito, mas na segunda tentei guiar bem, não corri demasiados riscos, tentei adaptar-me ao que via na estrada. Não foi fácil reagir, foi perigoso nalguns locais” disse Evans que não se deixa deslumbrar: “Não estou a pensar muito nisso (ndr, em estar na liderança do rali), isto é o Monte Carlo, vamos ter menos gelo à tarde, com isso a escolha de pneus pode ser mais arriscada e isso fazer mudar tudo. Pelo menos vamos ter um carro consistente”, concluiu.



Para Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), “Cinco segundos não é muito tempo.”. O francês não conseguiu resistir ao ataque do seu colega de equipa Elfyn Evans, mas não quis correr riscos demais: “O Elfyn fez um bom trabalho na segunda especial, tem tudo a ver com os riscos que estamos preparados para correr e é sempre difícil encontrar o limite nestas condições. Não quis colocar-me demais na zona de perigo. Agora, temos de continuar a andar depressa e ver como tudo evolui. De tarde, as condições serão muito mais semelhantes para todos nós e a escolha de pneus vai ser mais difícil”, disse Ogier, que se refere ao facto desta manhã ter sido evidente que teria de ser pneus com pregos para todos, mas à tarde escolher mais super macios ou só macios, pode fazer toda a diferença no fim do dia. Comment ca vá, Michelin?

Já Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) começou o dia a 6.4s da frente e agora está a 16.6s. Venceu o primeiro troço do dia, mas perdeu muito no segundo: “Passou muito tempo depois dos batedores, e a estrada mudou muito. Tentei ler as condições da estrada, andei o mais depressa que pude. São 16s mas tudo é possível, aqui facilmente se perde ou ganha 10s num troço, portanto está tudo em aberto, vamos ver agora de tarde”.