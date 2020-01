WRC, Rali Monte Carlo: A ‘experiência’ ao serviço dos ralis

Este é mais um bom exemplo da forma como os adeptos se podem envolver nos ralis. Neste caso, para ajudar Sébastien Loeb, que ficou pendurado, depois do seu Hyundai ter ‘escorregado’ para fora da trajetória ficando num local “cai, não cai”. Com o público, maioritariamente a empurrar o pesado i20 WRC por trás sem conseguir muito, o homem que se vê na foto, puxou dos seus prováveis muitos anos de experiência de ralis e fez força onde ela era mais precisa. Ajudou a meter a única roda do Hyundai que estava perto do asfalto, e assim que esta tocou no chão… problema resolvido. Ainda assim Loeb perdeu 42.0s e com isso o quarto lugar para Esapekka Lappi.

Os adeptos empurraram o Hyundai por trás, mas foi o espectador que se colocou no capot que ‘salvou’ o dia…