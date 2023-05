WRC, Rali de Portugal, PE6, Arganil 2: Kalle Rovanpera e Dani Sordo separados por 2.9s | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram mais uma especial, agora Arganil e com isso dilataram para 2.9s a margem para Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) que foram segundos nesta especial a 2.1s da frente. Terceiro lugar para Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) no troço, quarto lugar da geral atrás de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que perderam mais 3.5s, ficando agora a 17.7s da frente com Loubet agora apenas 2.5s mais atrás.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) são sextos a 46.6s, ainda assim na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) que depois do furo que sofreram não podem arriscar nada.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), são quintos a 28.3s.

