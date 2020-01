WRC, Rali de Monte Carlo, PE8: Sébastien Ogier termina dia na frente

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram a última especial do dia no Rali de Monte Carlo, com um tempo de 13:13.1s. Em segundo lugar na especial ficaram Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), a um segundo de Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC).

Os terceiros mais rápidos foram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que ficaram a 3.9s de Evans/Ingrassia e a 4.9s de Neuville/Gilsoul.

Na geral, mudança de líder. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) voltam à liderança nesta última especial do segundo dia do Rali de Monte Carlo. A dupla da Toyota tem agora uma vantagem de 1.2s para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC).

Terceira posição na geral para Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC), que se encontram a 6.4s da liderança e a 5.2 de Evans/Martin, na segunda posição.

Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC) com a desistência de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) subiram até ao quarto lugar da geral e acabam o dia a 1:06.9s da liderança. Em termos de diferença para o pódio, a dupla da Hyundai está a cerca de um minuto.

A completar os cinco primeiros estão Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) que se estreiam na M-Sport Ford. A dupla finlandesa está a 50.3s de Loeb/Elena e a quase dois minutos da liderança.

TEMPOS ONLINE – CLIQUE AQUI