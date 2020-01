WRC, Rali de Monte Carlo, PE10: Nova troca de líder

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) venceram a décima especial do Rali de Monte Carlo, numa grande especial por parte da dupla britânica da Toyota que ficou na frente de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) por 7.6s. Assim, Evans/Martin passam para a liderança do rali, convertendo 2.8s de atraso para uma vantagem de 4.8s sobre Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC),

Os terceiros mais rápidos na especial foram Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC), que ficaram a 13.8s do vencedor e agora estão a 16.6s de Evans/Martin.

Como já se percebeu, os dois Toyota seguem na frente. Depois dos batedores terem passado duas horas antes do início da especial, e com o sol a secar a estrada em muitos locais, as diferenças foram maiores entre os diversos pilotos, já que se trata apenas de acreditar no instinto, e foi aí que Evans fez a diferença, regressando dessa forma à liderança da prova.

