WRC, Rali da Suécia, PE5: Elfyn Evans termina o dia na frente com 8.5s de vantagem para Ott Tänak

A última especial do dia no Rali da Suécia viu Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) serem os mais rápidos com um tempo de 1:42.4s. Segundo lugar na especial para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) que ficaram a apenas 0.2s de Tanak/Jarveoja. Os terceiros mais rápidos na especial de 2.8km foram Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC), que ficaram a 0.6s de Tanak e a 0.4s de Evans.

Na classificação geral, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) terminam o primeiro dia de rali na primeira posição. A dupla da Toyota tem uma vantagem de 8.5s para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC).

A dupla campeã mundial de ralis aproveitou um erro de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) na última especial para conseguir chegar à segunda posição da geral. Agora, Tanak/ Järveoja estão com uma vantagem de 5.8s para Rovanperä/Halttunen (estão a 14.3s de Evans/Martin).

Na quarta posição continuam Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) que estão a 17.8s de Evans/Martin e a 3.5s do lugar mais baixo do pódio, que está com os seus colegas da Toyota, Rovanperä/Halttunen.

Quinto lugar na geral para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) que continua a tentar tirar o máximo do seu novo carro em 2020. Lappi/Ferm têm uma vantagem de 2.7s para os líderes do campeonato, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC), na sexta posição.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC) terminam o primeiro dia do rali da Suécia com o sétimo lugar à geral. Estão já a 24.2s da frente, mas apenas a 0.6s dos seus colegas de equipa, Neuville/Gilsoul.

Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) seguem na oitava posição e Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) completam os carros WRC, com o nono posto à geral. Mads Østberg /Torstein Eriksen (Citroen C3 R5) completam os dez primeiros na Suécia.

Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen (Toyota Yaris WRC), com um pião na PE3 e depois problemas de motor na PE4, desistiram. Agora resta perceber se conseguem regressar amanhã.

