WRC, Ott Tänak : “Está na hora de reagir”

Ott Tänak e Martin Jarveoja apanharam um belo susto no Rali de Monte Carlo, mas o seu foco já está no futuro a curto prazo e o que o preocupa mais do acidente é… o tempo perdido sem guiar o Hyundai i20 WRC: “A maior frustração é que não pudemos passar muito tempo no carro. Na primeira noite (5ª Feira) não me senti muito bem, mas melhorámos o carro durante essa noite e na sexta-feira de manhã já me sentia melhor. Mas depois a viagem foi um pouco curta. Foi um grande acidente. Quando o carro fica destruído daquela forma é porque foi mesmo um grande acidente. Mas sabemos que os acidentes acontecem no desporto automóvel, não é nada de novo pelo que o nosso plano é o mesmo. Esta é uma longa temporada e está na hora de reagir. Estamos em forma e prontos para o que aí vem. Agora temos uma longa pausa em provas de asfalto, a próxima (ronda de asfalto) é quase no fim do ano (Alemanha) e por isso agora temos de nos concentrar nos pisos de terra”, disse Tänak que tem programado testar para o Rali da Suécia (13 – 16 de Fevereiro) na próxima semana. Foi ele que venceu esta prova o ano passado, ainda na Toyota, claro…