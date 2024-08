WRC: Mārtiņš Sesks confirmado no Chile

Mārtiņš Sesks, um piloto letão de 24 anos, recebeu uma nova oportunidade de competir no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) com uma entrada no Rali do Chile do próximo mês.

Depois de desempenhos impressionantes na Polónia e na sua prova caseira, na Letónia, onde chegou mesmo a vencer uma etapa do WRC, Sesks vai voltar a conduzir um Ford Puma Rally1 não híbrido pela M-Sport Ford, com o apoio do promotor do WRC. Esta será a primeira vez que o piloto vai competir no Chile, o que faz com que seja um teste significativo às suas capacidades, especialmente tendo em conta as difíceis estradas de gravilha e a elevada altitude.

“Estamos muito gratos pela oportunidade de voltar a conduzir um carro Rally1, apenas dois meses depois do nosso anterior rali”, disse Sesks. “Tem sido uma aventura incrível até agora, e a experiência de conduzir continua a melhorar. Competir no Chile num carro de Rally1 é verdadeiramente espantoso, por isso gostaria de agradecer ao promotor do WRC e à M-Sport pelo seu apoio e cooperação. Claro que vai ser um grande desafio, especialmente começar com um carro de Rally1 não híbrido num rali como este, em gravilha mais lenta e a grande altitude, o que é difícil tanto para o carro como para o piloto. Vai ser exigente, mas nós adoramos desafios”.

O promotor do WRC e os responsáveis da M-Sport elogiaram o potencial e o empenho de Sesks, salientando que este é um passo importante para estimular os jovens talentos do desporto.

O chefe de equipa da M-Sport, Richard Millener, afirmou: “O Mārtiņš causou uma forte impressão nos seus dois eventos anteriores connosco, por isso é um prazer recebê-lo de volta à equipa no Chile. Este será, sem dúvida, um evento desafiante, completamente diferente dos anteriores. Sem experiência prévia neste rali complicado, não é uma tarefa fácil, mas é uma ótima oportunidade para ele mostrar a sua versatilidade e afirmar-se como um futuro talento. Esperamos que esta experiência reforce a sua ambição de se tornar um nome regular na classe Rally1.”