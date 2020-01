WRC, Kalle Rovanperä: “Espero que o Latvala consiga fazer alguns ralis”

Kalle Rovanperä vai ser um dos pilotos da Toyota Gazoo Racing este ano no FIA WRC e com a entrada de Sebastien Ogier e Elfyn Evans, como seus colegas de equipa, Jari-Matti Latvala ficou sem lugar na equipa do fabricante japonês.

Apesar disso, Rovanperä espera que Latvala consiga encontrar uma solução para estar no WRC.

“Fico um pouco triste por ver o Jari-Matti sem fazer uma época completa. Mas, o ralis são assim. Espero que consiga fazer alguns ralis agora, pois sei que ele quer pilotar. Ele adora este desporto.”

Latvala já confirmou que vai estar na Suécia e na Finlândia com um Toyota Yaris WRC privado, mas o finlandês continua à procura de fazer uma época inteira.

“Tenho 34 anos, mas sei que ainda tenho capacidades.”