WRC: Craig Breen de regresso ao WRC na Suécia

A Hyundai anunciou uma mudança no seu alinhamento para o Rali da Suécia. Craig Breen irá ocupar o lugar de Sebastien Loeb na segunda jornada do mundial de ralis.

Depois de ter participado em dois ralis em 2019 (Finlândia e Grã-Bretanha) e ter apostado nos Titans RX para continuar a competir, o piloto irlandês regressa ao WRC na próxima ronda do campeonato.

Andrea Adamo justificou esta alteração:”Queremos ter o alinhamento mais competitivo para esta prova com as melhores opções em termos de posição na estrada.

A escolha do piloto foi “baseada na sua performance na Suécia [2018] quando foi 2º, e no potencial que ele mostrou no nosso i20 WRC na temporada passada.”