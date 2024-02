WRC, Conselho Mundial da FIA toma decisões: “cuidado para não destruir o que são os Rally2” | AutoSport

É hoje a data do Conselho Mundial da FIA em que pode haver decisões quanto ao futuro próximo do WRC, mas uma coisa é certa, e há muito que isso se sabe: há opiniões para todos os ‘gostos’…

Todos sabemos que o futuro do Campeonato do Mundo de Ralis tem sido um tema de discussão há já algum tempo, e do muito que se tem falado, há quem pense em acabar com os Rally1 (porque são poucos e muito caros), fazer um upgrade aos Rally2 – Rally2 Plus passando estes a ser a classe principal do WRC.

Em teoria, Hyundai, Toyota, M-Sport/Ford, Skoda e Citroen têm carros Rally2 e se a decisão fosse essa, Skoda e a Citroen poderiam juntar-se facilmente à competição.

Só que esta questão enferma num grande problema: é que as marcas construíram um negócio muito forte à volta dos Rally2, e há fortes receios que uma decisão daquele tipo coloque muitos problemas ao sistema do ‘negócio’ dos Rally2 que está muito bem montado e funciona.

Benoit Nogier, Customer Racing Diretor da Hyundai, explica no Dirtfish as implicações dos carros de Rally2 se tornarem a classe rainha: “Penso que é difícil misturar uma equipa cliente e uma equipa de fábrica no mesmo campeonato. Toda a gente tem de ter cuidado para não destruir o que são os Rally2. Parece, talvez, demasiado simples dizer que os Rally2 podem substituir os Rally1 porque temos muitos Rally2 no mercado). O Rally2 funciona neste momento porque foi criado e respeita a abordagem comercial do desporto. Isto não é de todo o que uma equipa de fábrica faz, porque estas se concentram apenas no resultado e não no dinheiro que gastam” disse Nogier, assegurando que com as equipas de fábrica e os pilotos clientes a poderem correr na mesma categoria, isso poderia ‘destruir’ o sucesso que têm os Rally2: “Compreendo que todos nós temos esta tentação, gostaríamos de ter mais carros na categoria principal, mas penso que misturar estas duas coisas é um pouco perigoso” disse ao Dirtfish.

Não concordamos com o que diz Nogier. Percebemos que se deve ter cuidado com o negócio dos Rally2 para este não ser inflacionado – já tínhamos referido isso mesmo num texto anterior – mas não nos parece ser complicado deixar como estão os Rally2, por exemplo balizando um máximo de Rally2 Plus, para um número máximo que fosse bom para a categoria, mas que não ‘canibalizasse’ os Rally2.

E de resto, basta recordar os Grupos A, em que havia muitos privados e eram quase sempre os oficiais a ganhar ralis, sendo as exceções muito poucas. Caso a regulamentação evoluísse dessa forma, seria exatamente a mesma coisa, mas admitimos que a FIA tem de manter o negócio dos Rally2 cliente fluido como está pois a ideia é dar mais competitividade à classe principal, não acabar com o que de bom tem a ‘segunda classe’.