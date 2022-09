WRC: Adrien Fourmaux ausente na Nova Zelândia, regressa em Espanha | AutoSport

Após ter ficado de fora do Rali da Grécia, Adrien Fourmaux vai ficar novamente afastado, desta vez do rali da Nova Zelândia. A M-Sport anunciou a decisão hoje, afirmando que os objetivos do piloto francês foram “revistos”.

A época 2022 de Fourmaux não tem sido a melhor, depois de um 2021 onde se mostrou ao mundo com boas exibições. Na sua primeira época a tempo inteiro, começou da pior forma, com dois acidentes graves em três ralis, ele que desistiu em cinco das nove provas que fez este ano. Uma combinação de erros e azares que culminou no acidente na Bélgica, que obrigou a reparações demoradas no Ford do piloto, que levaram a equipa a deixar o francês fora do rali. Fourmaux ainda foi à Grécia para fazer o reconhecimento, mas ficou de fora da competição “a sério”.

A M-Sport lançou um comunicado onde se pode ler o seguinte: “Após reavaliar os objetivos de Adrien Fourmaux para a época de 2022, a M-Sport retirou a inscrição do Adrien para o Rally da Nova Zelândia. A M-Sport continua totalmente comprometida com o Adrien e esta decisão foi tomada em conjunto com ele e os nossos parceiros. A M-Sport pode confirmar que Adrien voltará à ação com a equipa no Rally Espanha, no Puma Hybrid Rally1”.