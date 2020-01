WRC 3, Monte Carlo: Eric Camilli vence em domínio Citroen

Eric Camilli/François-Xavier Buresi (Citroen C3 R5) venceram o Rali de Monte Carlo na categoria WRC3. A dupla francesa da Citroen venceu com uma vantagem de 1min21.8s sobre outra dupla francesa em Citroen, Nicolas Ciamin/Yannick Roche (Citroen C3 R5).

Terceira posição para mais uma dupla francesa, constituída por Yohann Bonato/Benjamin Boulloud, também a bordo de um Citroen C3 R5. A primeira dupla não francesa e que não pilotava um Citroen C3 R5 ficou em quinto lugar da categoria – Grégoire Munster/Louis Louka (Skoda Fabia R5).

Na entrada deste último dia, Eric Camilli/François-Xavier Buresi (Citroen C3 R5) estavam com uma vantagem de 1:12.3s. Apesar do só vencerem uma especial no dia de hoje, a PE15, a dupla foi sempre aumentado a sua vantagem na liderança.

Tempos Online – CLIQUE AQUI