WRC 2020: Baralhar e dar de novo. Quem fica a ganhar?

Arranca esta tarde com o shakedown do Rali de Monte Carlo o WRC 2020. Muitas trocas equipa por parte de diversos piloto vão baralhar por completo o que se viu o ano passado o que acrescenta incerteza à competição.

Hyundai, Toyota e M-Sport/Ford têm tudo para permitir que o WRC volte a ser uma disciplina interessante e muito bem disputada.

Ott Tänak saiu da Toyota e foi para a Hyundai, equipa que manteve Thierry Neuville, Dani Sordo e Sébastien Loeb, com os dois últimos a partilharem o terceiro carro.

Sem o ‘seu’ campeão, Tommi Mäkinen não renovou os contratos de Jari-Matti Latvala e Kris Meeke. Contratou Sébastien Ogier, Elfyn Evans e foi buscar a jovem promessa, Kalle Rovanperä, à Skoda. Na M-Sport, Teemu Suninen continuou e Esapekka Lappi foi contratado e Gus Greensmith vai fazer nove ralis.

A luta pelo título deverá cingir-se novamente a Tänak, Neuville e Ogier, e curioso será perceber o que conseguirá fazer Kalle Rovanpera no seu primeiro ano de WRC.

Horário

Quarta-Feira, 22 de janeiro

Shakedown (Gap) 3.35 km 15:01

Quinta-Feira, 23 de janeiro/1. etapa

PE1 Malijai – Puimichel, (17.47 km), 19:38

PE2 Bayons – Bréziers, (25.49 km), 21:26

Sexta-Feira, 24 de janeiro/2. etapa

PE3 Curbans – Venterol 1, (20.02 km), 07:36

PE4 St-Clément-sur-Durance – Freissinières 1, (20.68 km), 08:56

PE5 Avançon – Notre-Dame-du-Laus 1, (20.59 km), 10:21

PE6 Curbans – Venterol 2, (20.02 km), 12:54

PE7 St-Clément-sur-Durance – Freissinières 2 (20.68 km), 14:14

PE8 Avançon – Notre-Dame-du-Laus 2, (20.59 km), 15:39

Sábado-Feira, 25 de janeiro/3. etapa

PE9 St-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 1 (16.87 km), 08:38

PE10 La Bréole – Selonnet 1, (20.73 km), 09:56

PE11 St-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 2 (16.87 km), 13:08

PE12 La Bréole – Selonnet 2, (20.73 km), 14:26

Domingo, 26 de janeiro/4. etapa

PE13 La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 1 (18.41 km), 07:17

PE14 La Cabanette – Col de Braus 1 (13.36 km), 08:08

PE15 La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 2, (18.41 km), 09:55

PE16 La Cabanette – Col de Braus 2 [Power Stage] (13.36 km), 11:18

NOTA: Hora de Portugal