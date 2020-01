Vodafone Rally de Portugal: Muitas novidades

Foi apresentada na sede do ACP a 54ª edição do Vodafone Rally de Portugal, prova do Automóvel Club de Portugal. Com muitas novidades, destaque para os regressos dos troços de Mortágua, Porto Street Stage e Felgueiras. A prova portuguesa do Mundial de Ralis realiza-se entre 21 e 24 de maio e como sempre, promete ser das mais interessantes do ano, a todos os níveis. O programa do Vodafone Rally de Portugal tem um percurso de 1.582,25 km, dos quais 330,98 km disputados ao cronómetro ao longo de 22 Especiais de Classificação, mais quatro que na edição anterior.

No primeiro dia, 24 de maio, 5ª feira, realiza-se o último teste para os pilotos e os carros no Shakedown, em Paredes. É também aí que os adeptos podem ver, pela primeira vez ‘em ação’, todas as máquinas e os pilotos, que participam na Prova. À noite, tem lugar a cerimónia oficial de partida da prova em Coimbra, junto à Porta Férrea da Universidade. Antes, tem lugar a sessão de autógrafos dos principais pilotos e a fotografia oficial do WRC Vodafone Rally de Portugal.

Novo troço de Mortágua

Na 6ª feira, os carros partem para uma “Tyre Fitting Zone” ainda em Coimbra e seguem para uma dupla passagem nos troços de Lousã, Góis – este último com um novo local de partida – e Arganil – com cerca de 5 km novos. Aqui, contando com um reagrupamento entre as duas passagens. Mortágua, uma novidade no traçado deste ano, encerra a passagem do rali no Centro. O final do dia acontece já no Norte com a única Super Especial do rali, no Eurocircuito de Lousada.

No sábado, o WRC Vodafone Rally de Portugal percorre os troços de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, este ano com um novo local de início e menos 7 km, mas continua a ser a classificativa mais longa e certamente uma das mais exigentes do rali. O dia termina com o regresso da Porto Street Stage, uma dupla classificativa urbana que volta a ser disputada na zona da Avenida dos Aliados, junto à Câmara Municipal.

Felgueiras regressa no último dia

O último dia de competição corresponde a uma etapa curta, mas de grande importância e com algumas novidades.

Assim, no domingo o WRC Vodafone Rally de Portugal conta com seis troços, sendo novidade a introdução do troço de Felgueiras, com uma dupla passagem da caravana do mundial de ralis, a par dos troços de Montim e Fafe. A segunda passagem por Fafe volta a ser disputada em formato Power-Stage e tem o aliciante da atribuição de bonificações pontuais aos pilotos melhor classificados.

A consagração dos pilotos e equipas está marcada para a Marginal de Matosinhos, junto ao mar, onde são esperados milhares de fãs do WRC Vodafone Rally de Portugal para a festa final da cerimónia de pódio.

Programa provisório

Quinta-feira, 21 maio 2020

Shakedown – Paredes (4,60 km) 09h00 / 15h00

Coimbra – Cerimónia de Partida 20.30

Sexta-feira, 22 maio 2020

Coimbra – Partida 06h50

PE1/Lousã (12,35 km) 08h08

PE2/Góis (19,46 km) 09h08

PE3/Arganil (18,77 km) 10h08

PE4/Lousã (12,35 km) 12h31

PE5/Góis (19,46 km) 13h31

PE6/Arganil (18,77 km) 14h31

PE7/Mortágua (18,24 km) 15h58

PE8/Lousada (3,36 km) 19h03

Sábado, 23 maio 2020

PE9/Vieira do Minho (20,53 km) 08h08

PE10/Cabeceiras de Basto (22,22 km) 09h08

PE11/Amarante (30,36 km) 10h28

PE12/Vieira do Minho (20,53 km) 15h03

PE13/Cabeceiras de Basto (22,22 km) 16h03

PE14/Amarante (30,36 km) 17h23

PE15/Porto Street Stage (1,95 km) 19h03

PE16/Porto Street Stage (1,95 km) 19h28

Domingo, 24 maio 2020

PE17/Felgueiras (9,16 km) 07h08

PE18/Montim (8,71 km) 08h03

PE19/Fafe (11,18 km) 08h58

PE20/Felgueiras (9,16 km) 09h53

PE21/Montim (8,71 km) 10h48

PE22/Fafe (11,18 km) – Power Stage 12h18

Marginal de Matosinhos – Cerimónia de Pódio 15h45