Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva -Campeões Taça FIA Grupo N 1995 (vídeo)

Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva -Campeões Taça FIA Grupo N 1995. Resumos das passagens da dupla em 1995 (Mitsubishi Lancer Evo II e Evo II – Grupo N), ano do título da Taça FIA de Grupo N, 1996, já com o Toyota Celica GT Four, Grupo A e 1997, Subaru Impreza Grupo A.

