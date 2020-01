Para o C.O.I, Rali de Portugal é caso de sucesso

O Comité Olímpico Internacional elegeu recentemente o WRC Vodafone Rally de Portugal como o primeiro caso de sucesso do desporto motorizado para a sustentabilidade ambiental. Através do seu programa de acreditação ambiental, a FIA tem como objetivo reduzir o impacto das provas do Mundial de Ralis, sendo a sustentabilidade ambiental do rali umas das principais prioridades para o ACP.

Em estreita colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente, a FIA, através do programa Action for Environment, e as Câmaras Municipais, a organização continuará o seu trabalho para manter a Acreditação Ambiental FIA, “Achievement of Excellence”.