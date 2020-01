Carlos Barbosa confirma Rali de Portugal no WRC em 2021

Em declarações produzidas no âmbito da apresentação do Rali de Portugal, Carlos Barbosa, Presidente do ACP, que também é Presidente da Comissão do WRC (Mundial de Ralis) falou sobre o sistema de rotatividade que a FIA anunciou o ano passado, e que teria lugar a partir deste ano de 2021. Questionado sobre o assunto, Carlos Barbosa revelou que “A ideia não vingou. Os organizadores do Rali de Espanha foram a exceção, mostraram-se dispostos a ficar um ano de fora, para preparar o regresso com um rali num só tipo de piso, pois as equipas não gostam de ralis mistos” começou por dizer Carlos Barbosa, que explicou que o sistema de rotatividade das provas não vai avante: “Há sete países que querem entrar no WRC. Agora saiu França, a Alemanha esteve para sair, entram o Safari e o Japão, mas podem ficar ou não, vamos ver como corre este ano. Mas a rotação dos ralis não vai existir”, disse Barbosa, que quando lhe perguntámos se o Rali de Portugal vai estar no calendário de 2021, a resposta foi lacónica: “Está certo”.