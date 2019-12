Toyota Yaris GR: A base do R5 e do próximo WRC

O novo Toyota Yaris GR, que já foi guiado pelos pilotos de ralis da marca, e ainda por Fernando Alonso e até José Maria Lopéz, será apresentado oficialmente a 10 de Janeiro no Salão de Tóquio.

Já são conhecidos mais alguns detalhes do novo Toyota Yaris GR, carro que esteve em Portugal nos últimos dias, no Circuito do Estoril.

Com uma carroçaria de três portas, o novo Toyota Yaris GR tem tração integral um motor 1.6 turbo de três 3 cilindros, 260 cv, um binário de 350 Nm e Caixa de velocidades manual. O carro vai servir de base para o futuro R5 da marca nipónica bem como o World Rally Car de 2021.

O modelo está em fase final de desenvolvimento, esteve a ser testado no Estoril e será apresentado oficialmente no próximo Salão de Tóquio, no dia 10 de janeiro.

Como se percebe, o carro é muito agressivo, e terá igualmente, como opção um… aileron estilo rali.

Do Japão, há muito nos chegaram carros como o Mitsubishi Lancer e mais tarde o Subaru Impresa. Agora é a vez do Toyota Yaris GR.