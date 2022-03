Rali Serras de Fafe: Georg Linnamäe o mais rápido na qualificação e Armindo Araújo entre os portugueses | AutoSport

Georg Linnamäe/James Morgan (Volkswagen Polo GTI R5) foram os mais rápidos no Shakedown do Rali Serras de Fafe pontuável para o Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC) e para o Campeonato de Portugal de Ralis, com o tempo de 2:20.6s, seguidos de Erik Cais/Petr Těšínský (Ford Fiesta R5 MkII Rally2), com o registo de 2:22.4s.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram a melhor dupla portuguesa com o terceiro melhor tempo da geral (2:22.8s). A dupla Javier Pardo/Adrian Perez (Skoda Fabia Rally2 Evo) foi a quarta mais rápida, seguida de Alberto Battistolli/Simone Scattolin (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram a segunda dupla nacional mais rápida do Shakedown com o tempo de 2:25.9s, sétima da geral, e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) os terceiros entre os portugueses, com o crono de 2:27.2s e nonos da geral. Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) fecharam o top 10 da geral.

