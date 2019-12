Q&A, Chris Ingram: “Qualquer acidente acabaria com a minha carreira…”

Chris Ingram travou uma batalha incrível no Campeonato Europeu de Ralis deste ano, não só contra os outros concorrentes, mas também contra um orçamento muito apertado, e uma enorme pressão.

Houve momentos em que as coisas pareceram inultrapassáveis, mas no final, superou todos os obstáculos e, na Hungria, garantiu o título de campeão.

Quando já se preparava para chorar de tristeza, devido a um furo no penúltimo troço, afinal chorou de alegria, porque o seu adversário direto ainda teve mais azar.

Nesta entrevista, partilha os seus sentimentos sobre a agitada temporada deste ano, e também dos seus planos para o próximo ano.

Conseguiste um grande sucesso esta temporada. Quão difícil foi?

Foi incrivelmente difícil, devido à falta de financiamento, o que me colocou sempre sob enorme pressão. Fui a todos os ralis sabendo que qualquer saída de estrada seria o fim da minha carreira.

Que papel desempenhou o teu Fabia R5 nisto tudo?

A Toksport preparou o Fabia R5 na perfeição, não tivemos quaisquer problemas técnicos durante toda a época. O carro é rápido e eficiente e teve um papel muito importante no nosso sucesso.

Quais foram os momentos mais difíceis e também brilhantes da temporada?

O momento mais difícil do ano foi perder o título júnior por 0,3s no Rali Barum. Obviamente, o mais brilhante tem de ser ganhar o título na Hungria! Aprendi muito esta época; melhorei a minha pilotagem e nem sequer danifiquei ligeiramente a Škoda Fabia R5 desde que o comecei a conduzir, há dezassete ralis. Isto mostra que, se tiver essa oportunidade, há ainda mais velocidade e potencial para desbloquear.

Quais são os teus planos e objetivos para a próxima época?

Estou a trabalhar na mudança para o WRC. Ganhar o ERC e o WRC 2 de fio a pavio é o objectivo!

O que significam os ralis para ti?

Realizar os teus sonhos e a maior paixão da vida, e ter esse talento reconhecido, há algo melhor do que isso? É por isso que o faço e continuarei a fazê-lo enquanto for capaz. É quem eu sou.

Como começou a tua carreira nos ralis?

Comecei a minha aventura europeia num Renault Twingo em 2014, ganhando o Troféu Colin McRae ERC Flat Out no Circuito da Irlanda, na minha segunda participação no campeonato. Seguiu-se uma oportunidade com a Peugeot UK antes de eu ser recrutado pela Opel Rallye Junior Team. Ganhei o título ERC Junior 2017 e passei a conduzir o Fabia da Toksport WRT em 2018, na minha época de estreia a conduzir um carro de ralis com tração às quatro rodas.

Que idade tinhas quando conduziste um carro pela primeira vez?

Aos 13 anos já estava a conduzir um Mini Cooper clássico.

Há algum piloto de ralis que tenhas como modelo quando eras criança?

Sebastian Ogier. Conheci-o aos 15 anos e até hoje ele ainda é um grande modelo, e um grande campeão.

Como vives as vitórias com teu co-piloto, Ross Whittock e com a tua equipa?

Trabalhamos duro, vivemos o sonho e tentamos aproveitar cada momento. Estamos sempre a esforçar-nos para ganhar mais títulos e vamos ganhá-los.

Queres dar alguma mensagem de Natal aos adeptos dos ralis?

Obrigado pelo apoio incrível este ano – e aos adeptos de ralis de todo o mundo, tenham um Natal fantástico, espero vê-lo em 2020!