Veja aqui os calendários do Campeonato de Ralis Norte, Centro, Sul, GTs e Clássicos

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting já revelou os calendários referentes ao Campeonato Norte de Ralis, Campeonato Centro de Ralis, Campeonato Sul de Ralis, Campeonato de Portugal GT Ralis e Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis.

Campeonato Norte de Ralis – É constituído por 11 provas. Começa com o Rallye Serras de Fafe e Felgueiras nos dias 27 a 29 de fevereiro e termina com o Rali de Paredes nos dias 10 e 11 de outubro.

Campeonato Centro de Ralis – É constituído por 10 provas. Começa no Rali Rota da Bairrada nos dias 6 e 7 de março. Termina com o Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande.

Campeonato Sul de Ralis – É constituído por 7 provas. Começa no Rali de Alcoutim nos dias 14 e 15 de março. Termina com o Rallye Casinos do Algarve, nos dias 13 a 15 de novembro.

Campeonato de Portugal GT Ralis – É constituído por 6 provas. Começa no Rally Vila Medieval de Ourém nos dias 28 e 29 de março, terminando no Rallye Casinos do Algarve, de 13 a 15 de novembro.

Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis – É constituído por 7 provas. Inicia-se no Rali Rota da Bairrada de 6 a 7 de março e termina no Rallye Casino do Algarve, de 13 a 15 de novembro.