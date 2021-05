Kia Rally Cup: Competição trouxe emoção ao Rali das Camélias | AutoSport

O regresso do Kia Rally Cup no icónico Rali das Camélias foi coroado na estrada com a presença de cinco Kia Picanto GT e a estreia mundial do Kia Rio Rally, viatura totalmente desenvolvida em Portugal pela CRM Motorsport.

Ao longo das 6 provas especiais de classificação do certame promovido pelo Clube de Motorismo de Setúbal (CMS), presenciou-se uma aguerrida batalha entre as duplas que se encontravam a bordo dos irreverentes Picanto. Mas, contas feitas, seriam Miguel Abrantes/Inês Veiga a levarem de vencida a

competição reservada a estes carros, triunfando em 3 das 6 classificativas (a 3ª foi neutralizada pela Direção de Prova após um acidente que afetou outros concorrentes) e inscrevendo, assim, com inteira justiça, o seu nome como o primeiro vencedor do Kia Rally Cup 2021.

Na disputa pelo segundo lugar, assistiu-se a um fantástico confronto entre Pedro Ruivo/José Almeida, José Maria Monteiro/Carlos Mansinho, João Rebelo Martins/Pedro Pereira e Rodrigo Correia/Miguel Paião, quarteto que ao longo de toda a prova travou um bonito embate com sucessivas trocas de posição.

Os lugares do pódio acabariam por ser definidos à tangente na derradeira especial do rali, com vantagem para a dupla Pedro Ruivo/José Almeida, que terminou a prova no 2º posto e venceu a última classificativa entre a armada Picanto GT, à frente de José Maria Monteiro/Carlos Mansinho, que além de terem concluído a prova de estreia no 3º lugar, venceram a 5ª contenda do dia.

Depois de se terem batido de forma corajosa, João Rebelo Martins/Pedro Pereira concluíram o Rali das Camélias no 4º posto, a meros 6,5 segundos do pódio e com a noção de que, com mais rodagem, esse feito estará ao seu alcance nos ralis vindouros. O mesmo pode ser dito da dupla Rodrigo Correia/Miguel Paião, classificada no 5º lugar. O mais novo piloto de sempre a participar numa prova de ralis continua a acumular quilómetros preciosos para a sua evolução e poderia ter alcançado voos mais altos. Um pião na PEC2 fê-lo perder segundos importantes.

Para Miguel Abrantes/Inês Veiga, a presença no Rali das Camélias superou todas as expectativas:

“Correu tudo na perfeição. Atacámos de manhã para ganhar alguma vantagem e ver onde se situavam os nossos adversários, e da parte da tarde procurámos gerir esse avanço e levar o carro até ao fim sem sustos pelo caminho. Temos de agradecer à Speedy Motorsport pelo trabalho realizado num Kia Picanto GT que voltou a estar irrepreensível em fiabilidade e competitividade”

ESTREIA POSITIVA PARA O KIA RIO RALLY

Derrotados por uma pedra ao cair do pano quando se encontravam confortavelmente no top 10, Tiago Raposo Magalhães/Tiago Carvalho manifestaram-se, ainda assim, muito satisfeitos com a prestação do

Kia Rio Rally no Rali das Camélias, apesar dos danos colaterais terem resultado na desistência da prova, a cerca de 3 km da sua conclusão:



“Pese embora o fim agridoce, saímos daqui com sensações espetaculares. Estamos a aprender o carro e, além da excelente base, cumprimos novamente toda a prova com zero problemas mecânicos, como aliás não podia deixar de ser ao volante de um Kia. Tratou-se, como é sabido, de uma estreia mundial, e por esse motivo temos ainda muito trabalho de casa pela frente. A participação no Rali das Camélias foi o primeiro teste desse percurso e saímos daqui felizes por sabermos que temos em mãos uma boa

máquina, com grande potencial de desenvolvimento, e é nesse trabalho que nos iremos focar nas próximas semanas”, concluíram.



Classificação Kia Rally Cup, Rali das Camélias, 14-15 Maio 2021

1º 50 Miguel Abrantes/Inês Veiga — 43.54.4s

2º 51 Pedro Ruivo/José Patrício +31.8s

3º 54 José Monteiro/Carlos + 39.4s

4º 53 João Rebelo Martins/Pedro Pereira + 45.9s

5º 52 Rodrigo Correia/Miguel Paião + 1:01.8s