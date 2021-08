Rali Vinho Madeira: Porsche brilharam | AutoSport

Se correr com tanta potência nas rodas traseira já é complicado quando o piso madeirense está seco, imaginem à chuva. Nesse contexto, imaginem o que passaram os pilotos dos Porsche do grupo RGT. Nesse sentido, relevo para a prova de Filipe Freitas que, recuperando posições aos poucos, ainda conseguiu entrar no top 10 absoluto final.

Muito acarinhados pelo público devido à sua espetacularidade foram Cláudio Nóbrega e o seu Datsun 1.200 e ainda Miguel Gouveia com o BMW E36 320i.