Rali Vinho Madeira, Miguel Correia: “Cada quilómetro foi uma aprendizagem” | AutoSport

Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 Evo) terminaram o Rali da Madeira no nono lugar da geral, sexto do CPR, uma posição longe do que ambicionavam, numa prova que é muito específica e que não é nada fácil para os pilotos mais jovens. A sua tentativa de se manter no andamento dos ‘big boys’ é muito meritória, mas este rali é demasiado difícil para o que Miguel Correia é capaz neste momento. A juntar a isso, o facto de no ano passado ter desistido logo na PE1, o que lhe retirou ensinamentos que seriam importantes este ano, e por isso, o simples facto de ter cumprido todo o rali dá-lhe uma ‘bagagem’ que lhe será importante para o futuro:

“Rali bastante difícil. O balanço final não é o que desejávamos, mas foi o possível. Cada quilómetro foi uma aprendizagem. Tivemos de nos ir adaptando umas vezes melhor, outras pior, mas acho que levamos daqui muitas lições para o futuro. “