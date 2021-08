Rali Vinho Madeira: Meteorologia continua a dar dores de cabeça | AutoSport

No arranque do segundo dia de prova do Rali Vinho Madeira, a meteorologia continua a complicar as escolhas dos pneus, com alguns troços a começarem a secar e partes de outros ainda com piso húmido, numa repetição do que vimos ontem. A escolha das borrachas será assim fulcral para a performance das máquinas. Às 10:11 começa a PE9, Câmara de Lobos 1, com 10.32km.