Rali Vinho Madeira: Como ficou o Campeonato de Portugal de Ralis? | AutoSport

O grande ‘vencedor’ do Rali da Madeira foi, naturalmente, Bruno Magalhães, que reduziu significativamente a distância pontual para a frente do campeonato, que, curiosamente, não sofreu alterações de posições, mas viu os números alterarem-se muito, até porque quem estava mais à frente… ficou mais atrás. Por exemplo, Bruno Magalhães estava a 32 pontos de Armindo Araújo, agora está a 16. Ricardo Teodósio recuperou três pontos a Armindo Araújo. Segundo na ilha, José Pedro Fontes também somou o seu resultado mais importante do ano com o Citroën C3 Rally2. O terceiro lugar nacional ficou na posse de Bernardo Sousa, autor de uma boa prova, que lhe permitiu encurtar a margem para a dianteira.

Classificação: 1º Armindo Araújo, 88; 2º Ricardo Teodósio, 84; 3º Bruno Magalhães, 72; 4º José Pedro Fontes, 57; 5º Bernardo Sousa, 55; 6º Miguel Correia, 40; 7º Paulo Neto, 32; 8º Pedro Meireles, 18; 9º Diogo Salvi, 8; 10º Gil Antunes, 7; Paulo Caldeira, 6.