Rali Vinho Madeira: A 4ª de Alexandre Camacho | AutoSport

Alexandre Camacho juntou-se ao restrito ‘clube’ de tetra vencedores do Rali Vinho Madeira com o seu triunfo na 62ª edição da prova. Curiosamente, as coisas não começaram por lhe correr bem, devido a algumas escolhas erradas de pneus e afinações no seu Skoda Fabia Rally2 evo, chegando a ficar a mais de 18 segundos da liderança de Miguel Nunes, no final da primeira das quatro secções que compuseram o evento. Contudo, o madeirense nunca baixou os braços, e encetou uma recuperação que lhe permitiu ir reduzindo essa desvantagem, até que a pressão que colocou em Miguel Nunes deu resultado:

“O nosso esforço foi compensado” começou por dizer: “Conseguimos esta vitória vindo de trás para a frente. O nosso esforço foi compensado. Deixo o meu apreço ao Miguel Nunes que foi um adversário muito forte e foi inglório que a sua prova terminasse daquela maneira. Ambos corremos muitos riscos e eu talvez ainda mais para poder lograr recuperar. Andámos durante todo o dia no nosso máximo, mas foi difícil andar sempre no limite. Por fim, conseguimos! É uma satisfação enorme, conseguirmos ganhar, ainda mais da forma como foi, de trás para a frente. Quero dedicar a vitória a todos os madeirenses e também ao meu avô,” concluiu.