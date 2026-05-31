Rui Madeira e Mário Castro terminaram o Rali de Lisboa na 10ª posição, um resultado aquém das expectativas da dupla, que apontava a um lugar entre os seis primeiros, mas que acabou condicionada por problemas técnicos no Hyundai i20 N Rally2. Apesar da frustração com o desfecho, o piloto destacou a competitividade global da prova e admitiu que o carro perdeu andamento de forma sucessiva ao longo do fim de semana.

Problema técnico afastou a dupla da luta pelos primeiros lugares

Depois de um início encorajador nos dois primeiros troços, Madeira começou a sentir dificuldades a partir da terceira classificativa. O piloto explicou que a origem do problema esteve no funcionamento da válvula “pop-off”, cuja abertura repetida provocava perdas de potência e comprometia o rendimento do carro.

“Nos dois primeiros troços, correu-nos muitíssimo bem. Só que, a partir do terceiro, começámos a sentir um problema”, afirmou. Segundo Rui Madeira, a equipa pensou inicialmente tratar-se de uma situação simples, mas a anomalia revelou-se mais complexa. “A ‘pop-off’ começou a abrir muitas vezes”, disse, acrescentando que a situação estará relacionada com a centralina e com o mapa de combustível, numa fase de adaptação à gasolina sintética.

Frustração e olhar no futuro

A equipa ainda tentou corrigir o problema, chegando a substituir a válvula entre etapas, mas sem sucesso. “Hoje de manhã, no primeiro troço, abriu 44 vezes”, revelou o piloto, precisando depois que, no total do rali, Mário Castro registou “umas 90 e poucas aberturas”.

Madeira reconheceu que a situação afetou não só a competitividade, mas também a motivação da dupla. “De manhã foi uma grande desilusão. Ficámos um bocado desmotivados e não conseguimos melhorar, mesmo com todo o nosso esforço”, admitiu. Ainda assim, sublinhou que, fora esse contratempo, a prova decorreu sem incidentes e elogiou o nível global da competição: “o rali foi extremamente competitivo.”

Apesar do resultado modesto, Rui Madeira já aponta ao próximo compromisso. Para breve está confirmada a participação no RallySpirit, ao volante do Mitsubishi, ficando em aberto a possibilidade de regressar mais tarde aos troços de terra, com o Algarve a surgir como hipótese preferencial.