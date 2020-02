Pedro Paixão vai parar, e ‘quem’ mais perde são os ralis

O que Pedro Paixão e Luís Rodrigues fizeram no último Rali do Algarve, e que já tinham feito também um ano antes, a juntar ao andamento que mostraram em 2019 no Campeonato de Ralis da Madeira já lhes devia ter permitido conseguir colocar de pé um projeto nos ralis para 2020, mas mais uma vez corremos o risco de um bom piloto ficar pelo caminho por falta de apoios. Conversámos com Pedro Paixão no último Rali do Algarve, onde o madeirense nos disse: “Penso que mostrámos que temos andamento para o nacional, com uma margem de progressão bastante grande. Agora, tudo depende dos patrocinadores, gostava muito de correr já no CPR e sair já da Madeira, porque sinceramente acho que já não tenho muito a aprender no CRM, as provas são as mesmas, os troços são os mesmos, as coisas acabam por ficar um bocado viciadas, tenho muita vontade de vir para cá mas não tenho esse budget disponível ainda, vamos ver se isso acontece” disse Paixão na altura.

A verdade é que nada conseguiu, quer seja projetos mais ambiciosos, ou menos: “É um dia triste para mim, para a minha carreira. O dia em que anuncio oficialmente o meu afastamento forçado por tempo indeterminado deste desporto que me apaixona e que a tanto me dedico. Depois de tentar várias alternativas de projetos para este ano, desde copa 208 Rally 4, ao campeonato nacional de 2RM, ao campeonato nacional num R5 ou ao campeonato regional também num R5, foi me impossível viabilizar juntos dos meus patrocinadores os recursos financeiros necessários nem arranjar nenhum novo patrocinador que me pudesse ajudar.

Obviamente que trabalharei para estar presente em pelo menos uma prova do nosso campeonato regional/nacional, o RVM, não sendo certa ainda essa participação.

Agradeço o carinho de todos, foram três anos e meio de ralis onde sinto que me tornei um melhor piloto, onde conheci muita gente e fiz grandes amizades, e o mais importante, três anos onde me senti feliz e realizado. Três anos onde consegui dois títulos de campeão das 2RM, dois títulos de campeão da RC3, dois títulos de campeão Júnior na ilha da madeira, piloto revelação Amak e o mais importante, terceiro lugar absoluto no campeonato da Madeira de Ralis.

Resta-me agradecer a todos os que tiveram direta ou indirectamente impacto no meu crescimento como piloto, sendo que para mim e não se ofendam os outros, os nomes mais importantes a destacar: Ricardo Ramos- o meu “mestre” que se tornou um dos meus melhores amigos. Luís Neves, @jorhenriques , Luís Rodrigues, @hugomagalhaes_codriver e @ruiraimundo_codriver- obrigado grandes navegas! Por fim a minha família: Pai, Mãe. Pelo esforço financeiro e pelo que abdicaram para me ver seguir aquilo que sempre quis. Pela paciência e apoio que sempre me deram quando as coisas não correram como queria. Espero conseguir voltar em breve, e acreditem que todos os dias vou trabalhar para que isso aconteça, por enquanto aproveito para me concentrar e dedicar a terminar a minha licenciatura ainda este ano! Obrigado a todos”.

A nós, AutoSport, não resta a mais pequena dúvida que está aqui um bom piloto de futuro para os ralis nacionais, e que esta era a oportunidade perfeita para que desse o salto para outro nível competitivo, o CPR, mas sabemos com as coisa são em Portugal, é muito difícil à grande maioria dos pilotos conseguirem viabilizar projetos no desporto motorizado em geral, ralis em particular, apesar da enorme projeção que a modalidade tem em Portugal.

Não temos a mais pequena das dúvidas que Pedro Paixão iria, com as condições certas, tornar-se um dos grandes pilotos de ralis nacionais, pois o que o vimos fazer desde a fase mais precoce da sua carreira não deixava dúvidas a ninguém. É pena, é duro, e não é só o Pedro Paixão que perde, mas sim os ralis nacionais. Se nada mudar e Pedro Paixão se vir obrigado a prolongar este período ‘sabático’, não temos muitas dúvidas que Portugal perde o que poderia ser um grande piloto de futuro.