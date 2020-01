A dupla da Play/Auto Açoreana Racing, Diogo Gago e Victor Calado, vão correr no Rali Serras de Fafe/Felgueiras com o Citroen C3 R5.

O rali serve para Gago adquirir experiência em pisos de terra com uma viatura R5, dado que em 2019 apenas correu em provas de asfalto no Campeonato dos Açores de Ralis, devido ao cancelamento do Lotus Rallye.