CPR, Pedro Almeida: “O primeiro impacto foi muito positivo”

Pedro Almeida e Hugo Magalhães tomaram o primeiro contacto com o Peugeot 208 R2, carro com que o piloto vai disputar as primeiras provas do calendário nacional de ralis. A The Racing Factory é a estrutura técnica que vai assegurar a presença do piloto na competição e que já esteve esta quarta-feira nos primeiros testes realizados com o carro.

O carro é bem diferente do que estavas habituado…

“Sim, mas o primeiro impacto foi muito positivo. Sentimos o prazer da condução depois de feitos os primeiros quilómetros e as sensações com que terminámos este primeiro teste são a de que o carro é muito interessante de conduzir, embora com a perfeita noção de que temos um longo trabalho para fazer e tirar o máximo partido dele”.

Como correu o primeiro teste em Fafe?

“Apesar de o principal foco deste primeiro teste ter sido a adaptação ao carro e à condução de um duas rodas motrizes, ao longo do dia já foi possível experimentar algumas soluções de afinação, para entender o que nos pode dar, quer em performance, quer na condução, para que tenhamos a perfeita noção de que precisamos ”.

Tens agora um novo navegador, o Hugo Magalhães…

“Temos feito um excaustivo trabalho de casa, estamos ambos identificados com o que queremos fazer e dentro do carro foi só mais um passo num longo processo que estamos a iniciar e que temos a convicção de que nos vai levar aos objetivos que temos…”