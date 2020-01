Tem sete provas, e arranca em março. Já é conhecido o novo calendário do Calendário do Campeonato da Madeira de Ralis 2020, competição que se inicia entre 20 e 21 de março com o Rali Município de São Vicente, prova organizada pelo Clube Desportivo Nacional, para terminar sete meses depois com o Rali do Faial prova do Clube Automóvel 100 à Hora da Madeira, que se realiza a 23 e 24 de outubro.

A competição inclui, como sempre, o Rali Vinho da Madeira, evento do Clube Sports da Madeira, que se realiza entre 30 de julho e 2 de agosto.

CALENDÁRIO

20/21 Março – Rali Município de São Vicente – Clube Desportivo Nacional

8/9 Maio – Rali da Calheta – Clube Sports da Madeira

12/13 Junho – Rali da Ribeira Brava – AC Concelho Santacruz

3/4 Julho – Rali do Marítimo/Município de Machico – Clube Sport Marítimo

30 Julho/2 Agosto – Rali Vinho da Madeira – Clube Sports da Madeira

18/19 Setembro – Rali Municípios Câmara Lobos e Funchal – Clube Desportivo Nacional

23/24 Outubro – Rali do Faial – CA 100 A Hora da Madeira