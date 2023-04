Azores Rallye: Sebastien Loeb mantém a liderança | AutoSport

Sebastien Loeb compete pela primeira vez no Azores Rallye e parece estar a gostar da experiência. A prova integrante da Tour European Rally Series e Campeonato dos Açores de Ralis, que está desde ontem na estrada na ilha de São Miguel, tem nos dado uma boa luta pela vitória, com dois nomes consagrados a justificarem a festa dos fãs.

Loeb venceu quatro especiais ontem, cedendo a última a Andreas Mikkelsen e arrancou com 15 segundos de vantagem para o norueguês. Também ao volanteo de um Skoda Fabia RS Rally2, tal como Loeb, foi o mais rápido em todas as quatro classificativas da 3ª secção e reduziu a sua desvantagem para o líder para 11,6 segundos.

Logo atrás continua a rodar Ole Christian Veiby ( Skoda Fabia Rally2 Evo) mas o norueguês tem agora atrás Nil Solans (( Skoda Fabia Rally2 Evo)) a 7,6 segundos, depois do piloto espanhol ter sido sistematicamente o terceiro melhor nos troços cronometrados percorridos durante a manhã do segundo dia de competição. Na quinta posição está o checo Erik Cais.

Na frente do campeonato açoriano continua Ricardo Moura, mas o vencedor desta organização do Grupo Desportivo Comercial em 2016 caiu duas posições na classificação absoluta e é sexto. Nos lugares imediatos estão os habituais protagonistas do CAR, Luis Miguel Rego, Rúben Rodrigues, Pedro Câmara e Bruno Amaral. O 57ª Azores Rallye termina esta tarde após nova ronda por Tronqueira, Graminhais e Ribeira Grande, a Power Stage.