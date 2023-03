Azores Rallye, Ole Christian Veiby: “Queremos sempre lutar pelo topo” | AutoSport

Ole Christian Veiby chega pela primeira vez aos Açores. Uma estreia numa prova desafiante, mas com paisagens de cortar a respiração.

O piloto norueguês tem 26 anos e fez o seu primeiro rali em 2012 num Ford Fiesta R2T. Foi campeão do seu país em 2019 e tem participado de forma regular no autocross, no World RX, com a VW. Em 2022 subiu cinco vezes ao pódio nesta competição. Este ano já venceu três ralis, um na Suécia e dois na Noruega e foi segundo no WRC2 no Rally Sweden, do WRC.

Veiby sabe que tem um grande desafio pela frente. Além não conhecer os troços que vai enfrentar, conta com uma concorrência de luxo. Ainda assim, mantém a ambição de garantir um bom resultado:

“Nunca estive na ilha. Mas sempre o segui a prova quando fazia parte do ERC. Parece um local muito bonito. E as suas estradas são fantásticas. Falei com muitos outros pilotos e todos são unânimes em dizer que é um evento muito divertido! Para mim será de certeza desafiante. Não será fácil a primeira participação, pois muitos dos outros conhecem o rali bastante bem. De qualquer forma, nós queremos sempre lutar pelo topo e esse será também desta vez o nosso objetivo”.