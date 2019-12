Sugestões de filmes, com muito combustível, para a passagem de ano!

A passagem de ano é mais uma oportunidade para ver um bom filme/documentário/série. Como adeptos de desporto motorizado que somos, queremos ver carros ou motos a correr, ou saber mais sobre os bastidores de uma competição.

Por isso, o AutoSport deixa aqui algumas sugestões de filmes/documentários/séries para o acompanhar numa excelente noite.

Le Mans (1971)

Le Mans é um filme de 1971 que retrata a mítica corrida de endurance que decorre no circuito de La Sarthe, em França. Com Steve McQueen no papel de Michael Delaney, este filme é considerado um clássico. Com um processo muito atribulado de produção, Le Mans apresenta muitas filmagens dentro dos próprios carros que correram em 1970, a delícia de qualquer fã de desporto motorizado.

Senna (2010)

Para muitos Ayrton Senna é considerado como um dos melhores pilotos de todos os tempos. Por isso, em 2010, Asif Kapadia, produziu um documentário relatando a vida e a morte do lendário piloto brasileiro.

Truth in 24 (2008)

Em 2008 a equipa da Audi venceu as 24h de Le Mans com o carro #2 pilotado por Allan McNish, Tom Kristensen e Rinaldo Capello. Neste documentário de 98 minutos, pode seguir o percurso da equipa até à vitória, acompanhando corridas históricas como as 12h de Sebring ou os 1000km de Monza. A narração está a cargo do ator Jason Statham.

Drive To Survive (2019)

Não é um filme, mas sim uma mini-série de 10 episódios da Netflix, com cada episódio a rondar entre os 27 minutos e os 40 minutos. Conta a história da temporada de 2018 da Fórmula 1, mas do lado dos bastidores. Não conta com a presença da Mercedes nem da Ferrari, mas sendo sincero, não vai sentir falta destas equipas.

Hitting the Apex (2015)

Para os amantes das duas rodas, Hitting the Apex retrata a história de seis pilotos, na sua caminhada até ao MotoGP, onde pilotam as motos mais rápidas do planeta. São aproximadamente duas horas de velocidade máxima em duas rodas e conta com a narração do ator americano Brad Pitt.

(CLIQUE AQUI PARA VER O TRAILER)

Menções honrosas:

The Gentleman Driver (2018)

TT: Closer to the Edge (2011)

Grand Prix Driver (2018)

Estas são apenas algumas sugestões, se tiver mais alguma sugestão, não se acanhe, e coloque nos comentários.