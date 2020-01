Mudar Pneu – 5 Dicas úteis que vão facilitar o seu trabalho

Saber trocar um pneu furado é daquelas coisas que raramente são ensinadas nos cursos de condução. No entanto, é uma tarefa tão útil como qualquer outra. É importante que saiba trocar o pneu do carro em segurança, autonomamente. Esteja ciente que quando comprar um carro este já pode vir com um kit para ajudar a mudar os pneus. Damos-lhe algumas dicas úteis para as situações imprevisíveis em que tenha de o fazer:

1) Pare o carro o mais longe possível da estrada

Este conselho é importante não só para sua segurança mas também para salvaguardar a segurança de outros condutores. Assim que começar a sentir o pneu a esvaziar, acenda as luzes de perigo e encoste-se à berma da estrada. Certifique-se que há espaço suficiente entre o pneu do carro e a estrada ou a rua onde circula. Desta forma, terá espaço que chegue para efetuar esta tarefa.

2) Estacione o carro de forma a que o lado do pneu furado fique afastado do trânsito



Parece um conselho óbvio ou demasiado parecido com o anterior. No entanto, depois de parar o carro, tente que o lado do pneu furado fique fora da estrada. Ou pelo menos que o seu lado, fique do oposto à circulação do trânsito. Isto porque é importante que consiga estar atento aos outros carros enquanto troca o pneu do carro. Também o tipo de pavimento importa: o carro deve estar em terreno firme e nivelado. Se o chão for macio, o macaco afundará na terra macia e não levantará o carro. Se o carro não estiver nivelado, poderá cair do macaco.

3) Certifique-se que tem o pneu de substituição

Para além do macaco e da chave de rodas. Esta questão é importante se adquirir um carro usado. Verifique se o vendedor possui este tipo de instrumentos incluídos no preço da revenda. Depois de ter as ferramentas consigo, que normalmente estão guardadas na bagageira, use a chave para desapertar o pneu. Normalmente os pneus estão presos com porcas – solte-as apenas um pouco. De seguida, localize os pontos de elevação reforçados. Normalmente, os pontos de elevação encontram-se debaixo do carro, atrás das rodas dianteiras ou à frente das traseiras. Em caso de dúvida, nada melhor que consultar o manual para encontrar a localização exata.

4) Nivele o carro

Se possível, coloque algo sob os pneus do lado oposto do pneu furado do carro. Seja um bloco de madeira ou um tijolo, o que importa é que fique seguro quando o levantar. Apesar de não ser obrigatório, esta é sempre uma boa ideia. Depois, coloque o macaco na posição abaixo do ponto de elevação mais próximo do pneu furado e levante o carro. Isto até o pneu sair.

5) Substitua o pneu

Chega o momento da verdade. Remova as porcas e coloque-as num local conveniente e acessível. Puxe o pneu furado e deslize o pneu de substituição para as porcas desenroscadas. Verifique se a haste da válvula da roda (para onde o ar entra) está voltada para fora, na sua direção. Aparafuse novamente as porcas e aperte-as manualmente. De seguida, use a chave de rodas para as apertar, mas não totalmente. Incline o macaco até que o pneu toque no chão e use uma chave de fendas para apertar os parafusos. Aqui, aperte até baixar o carro completamente e remover o macaco. Para isso, remova o macaco e aperte as porcas. Se houver 5 porcas na roda, aperte todas de seguida. Se forem apenas quatro, aperte-as em pares opostos. E já está pronto para seguir viagem!