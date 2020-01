Mais de 550 pilotos na Gala dos Campeões FPAK

O Teatro José Lúcio da Silva em Leiria recebe no próximo sábado a Gala dos Campeões FPAK, cerimónia que contará com a presença de mais de 550 pilotos nacionais, que serão premiados pelos feitos desportivos ao longo da época 2019.

Para além dos Campeões Nacionais e vencedores de Taças, Troféus e Campeonatos Regionais, a FPAK irá ainda homenagear pessoas ou entidades que tenham, ao longo do ano, dignificado o desporto automóvel nacional.

Para Ni Amorim, este é um dos momentos altos para a FPAK: “É a altura em que coroamos os nossos campeões. É o evento que reúne os pilotos de todas as modalidades e de todos os escalões etários. É um dia de festa para todos, que tentamos descentralizar e realizar em diferentes regiões do país. Por isso, estamos muito satisfeitos e reconhecidos pela forma como Leiria nos recebeu, e estamos certos de que será um evento muito especial para todos”, referiu o Presidente da FPAK.

A Cerimónia terá início às 11h com a entrega dos prémios aos vencedores dos Campeonatos Regionais e Troféus. A partir das 15h será altura de homenagear os vencedores dos Campeonatos de Portugal.

Para além destes, serão ainda distinguidas as seguintes personalidades ou entidades: José Júlio Norte, Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Carlos Sousa, jornalista especializado em desporto automóvel, Salvador Trindade, Rodrigo Ferreira e Noah Monteiro, pilotos de karting, Diogo Correia, piloto de Drift, Paulo Maria, fotógrafo especializado em desporto automóvel e o malogrado piloto Joaquim Moutinho (a título póstumo) com o prémio César Torres.

Será ainda empossada na Cerimónia, a primeira Comissão de Ética da FPAK.