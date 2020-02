FPAK tem uma APP

A FPAK, Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting tem a partir de hoje uma APP para Android e IOS, que já pode descarregar. A grande vantagem, naturalmente, será poder aceder do seu smartphone (para perceber melhor a importância de uma APP, o site do AutoSport – que foi desenhado para se adaptar automaticamente aos ecrãs em que está a ser visto – é acedido por smartphone em 70% do total de visitas).

Poder aceder ao site da FPAK através de uma APP ‘dedicada’ é um aspeto muito importante.

Eis o comunicado da FPAK: “Tal como temos manifestado repetidamente, melhorar a comunicação da nossa Federação, tornando-a útil, atual e atempada, para todos os agentes envolvidos no desporto automóvel, tem sido uma prioridade da Direção.

É, pois, com enorme satisfação que informamos que, no âmbito da atualização e informatização de todos os serviços da FPAK, já se encontra disponível a nova aplicação ‘mobile’ FPAK, para telemóveis com sistemas Android e IOS.

Esta nova Aplicação dá aos seus utilizadores a possibilidade de facilmente entrarem no universo do desporto automóvel em Portugal, com acesso a informações sobre provas, notícias, regulamentação, licenças, etc.

Os licenciados FPAK terão ainda uma área reservada, na qual poderão ter acesso a versões digitais das suas licenças desportivas e passaportes técnicos.

Criar proximidade entre toda a comunidade ‘motorsport’ é um dos principais objetivos destas evoluções, que consideramos importantes para a notoriedade, modernização e divulgação do nosso desporto, mas também para uma desburocratização dos habituais procedimentos.

Esperamos que esta iniciativa constitua uma mais valia para todos, ficando, como habitualmente, abertos a sugestões que nos permitam melhorar continuamente a nossa atividade”, lê-se no comunicado.