FIA preocupada com coronavírus

A FIA está preocupada com a epidemia de coronavírus que se iniciou na China no início deste ano, e revelou estar a acompanhar de perto a situação em evolução, com as autoridades relevantes e os seus Clubes-Membros, sob a direção do presidente da Comissão Médica da FIA, o professor Gerard Saillant. Como se pode calcular, com tantos eventos previstos para a China, nos próximos meses, a FIA vai avaliar esse calendário e, se necessário, algo que é mesmo muito provável, tomar todas as medidas necessárias para ajudar a proteger a comunidade mundial do desporto automóvel e o público em geral.



Portanto, dependendo do evoluir da situação nas próximas semanas, isso será determinante para o eventual cancelamento de toda e qualquer prova internacional de desporto motorizado na China. A corrida de Sanya da Fórmula E prevista para março está em sério risco, o mesmo sucedendo com a Fórmula 1 em abril, embora, como se perceba, até lá muita coisa possa mudar na evolução da epidemia de coronavírus.