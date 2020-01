Extreme E: Calendário anunciado e pilotos revelados

A Extreme E já deu a conhecer o novo calendário da série elétrica de SUV, onde os pilotos estarão a bordo de um ODYSSEY 21.

O calendário para o ano de 2021 passará por regiões como o Senegal, Nepal e o Brasil. Começa em janeiro, em Dakar, Senegal, segue para a Arábia Saudita em março. Em maio vai ao Nepal, em agosto passa na Gronelândia e acaba em outubro no Brasil.

