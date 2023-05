Euro RX1, Montalegre: Os Supercars que continuam a fazer sonhar | AutoSport

Por Duarte Mesquita

Além da primeira prova da temporada pontuável para o Mundial de Ralicross, Montalegre receberá a segunda prova do Europeu de Ralicross RX1, categoria onde competem os Supercar, depois da primeira ronda disputada na Hungria.

A Lista de Inscritos apresenta os principais candidatos ao título, com Jānis Baumanis a querer manter o registo vitorioso depois do bom arranque na Húngria, com o Peugeot 208 WRX ex-Team Hansen. Outro candidato é o bicampeão em título Anton Marklund, com o sueco a apresentar-se este ano com uma nova montada, um Ford Fiesta ST 4WD ex-Ken Block.

Existe ainda uma série de outros potenciais candidatos à vitória, com o atual Campeão Britânico Patrick O’Donovan, a ter de ser lebado em atemão com o Peugeot 208 WRX, bem como o belga Enzo Ide, que regressa com o Audi S1 quattro ex-Ekstrom.

Dest vez teremos apenas um piloto português presente, José Oliveira, atual Campeão Nacional Supercars em título, que irá querer evoluir a sua performance pessoal face a 2022, ano que foi essencialmente de aprendizagem para o pilodo do Marco de Canaveses. Com um ano de experiência e com um Peugeot 208 WRX que foi totalmente revisto pela ORECA no Inverno passado, é com expectativa que o publico português irá apoiar a prestação de José Oliveira, que certamente não deixará de proporcionar uma condução bem espetacular, como é o seu apanágio.

Outros nomes a seguir com atenção na prova do Euro RX1 são o rápido francês Andréa Dubourg (Peugeot 208 WRX), o jovem norueguês Sivert Svardal (Volkswagen Polo Gti RX) e o experiente dinamarquês Ulrik Linnemann, que trocou o Ford Fiesta por um mais potente Volkswagen Polo ex-Marklund.

Inscritos Euro RX1 Montalegre 2023