CRÓNICA: O AutoSport nunca teve tantos leitores

O AutoSport termina o ano de 2019 com o mais alto tráfego de sempre no seu site, o que nos permite dizer muito claramente uma coisa muito simples: nos seus mais de 42 anos de história, nunca teve tantos leitores. Sim, porque há muito que o mundo está a mudar e a forma de consumir informação também tem vindo a mudar, todos os dias.

Já nem sequer é no Desktop que os leitores mais leem o AutoSport. É no Smartphone! E não é pequena a diferença. Ainda que os 12 meses não estejam já totalmente contabilizados, em cinco deles, as visitas estiveram acima do milhão de utilizadores, e noutros três meses muito perto desse número redondo. É impressionante este registo num site de ‘nicho’, como é, sobre o desporto motorizado. E aqui nem sequer estão contabilizados o Automais ou o MotoSport, que tratam, respetivamente, das Indústrias Automóvel e de Motos, nas suas vertentes de indústria e desporto. Estes números dizem-nos muita coisa, e o que desejamos para 2020 é conseguir manter esta transição no bom caminho, de modo a poder olhar para o futuro de forma mais confiante.

Este é um desafio que toda a imprensa mundial está a enfrentar, e estes números, por sabermos em que condições foram atingidos, deixam-nos a certeza que o caminho se faz a andar. Não é preciso trazer para aqui novamente a ‘lenga-lenga’ que as dificuldades são muitas. É preciso enfrentá-las. Agora resta desejar que o ano de 2020 seja repleto de muito e bom desporto automóvel, que as decisões das Federações, das Marcas e Promotores sejam as certas, pois o público/adepto de hoje é o mais exigente de sempre.