6 dicas para poupar combustível

São 6 dicas que vão fazer a diferença. Os preços dos combustíveis tendem a ficar mais caros, portanto, encontrar formas de reduzir este gasto é relevante. Comprar combustível em sítios mais baratos é a maneira mais óbvia de economizar, mas há mais:





1- Não faça viagens de carro desnecessárias

Quando pega no carro após este estar estacionado durante algumas horas, o motor está frio e consome muito mais combustível. Isto nos primeiros 10 km. O ideal seria juntar todas as viagens diárias numa só, mas não sendo possível, tente não sair separadamente. O segredo está em planear e conseguir fazer um percurso só.

2- Evite o trânsito

Mas se não conseguir evitá-lo, conduza suavemente. Existem poucas coisas piores que as filas de trânsito e, para agravar, é também uma forma muito cara de viajar. Cada pára arranca significa uma enorme quantidade de combustível gasto. Isto porque se utiliza constantemente a primeira mudança, que exige mais esforço do carro, logo, mais combustível. É claro que esta hora é aquela em que todos nós precisamos de nos deslocar. Para evitar os gastos do pára-arranca, viaje o mais lentamente possível. Se é uma pessoa citadina que se desloque diariamente nestes horários considere um carro híbrido. Gasta muito menos do que um carro a gasolina ou gasóleo.

3-Verifique a pressão dos pneus com regularidade

Quanto menor for a pressão dos pneus, mais combustível o carro vai necessitar para andar. Recomendamos que dedique cinco minutos a cada quinzena para verificar os pneus. Se não tiver a certeza, pode encontrar os números exatos no manual do carro.

4- Feche as janelas ou tejadilho (se tiver um)

Quando está fora da cidade e tem de se movimentar mais rapidamente, o formato do seu carro é muito importante. Ou seja, a aerodinâmica é essencial para uma maior eficiência na condução. Ou seja, com as janelas ou alguma entrada de ar aberta, o carro irá ganhar mais tracção. Isto também pode acontecer quando carrega volumes no tejadilho do carro. Sejam bicicletas, pranchas de surf ou kits de ski – sempre que não precisar deles, não os leve consigo.

5- Não carregue demasiado o carro

Mais peso é sinónimo de mais combustível. Sabemos que aqueles objetos mais pesados são normalmente os que esquecemos no carro ou adiamos retirar. Outro truque que retira bastante peso ao automóvel é abastecer pouco de cada vez, pelo menos 1/4 do depósito. A diferença de peso do depósito cheio ou a meio faz bastante diferença.

6- Cuidados na aceleração

A forma mais correta de conduzir é a uma velocidade constante. Portanto, se for um condutor paciente, terá contas de combustível mais baixas. Não é realista evitar ultrapassagens, no entanto pode evitá-las sempre que possível. Controlar as mudanças também é uma boa maneira de economizar em combustível. Todos já evitamos desacelerar para evitar reduzir a mudança – mas esta é uma questão crucial. Nos carros com mudanças automáticas, o carro fará esse trabalho por si. Lembre-se que ao acelerar pode estar a poupar tempo mas ao mesmo tempo, a gastar mais dinheiro. Ou seja, é quase uma economia enganadora.