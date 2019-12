TOPS&FLOPS 2019: Sebastian Vettel pressionado

O alemão foi quatro vezes campeão do Mundo com a RedBull, mas desde que chegou à Ferrari, as coisas não têm resultado e depois de ter um companheiro de equipa “suave” como Kimi Raikkonen, Vettel viu a Ferrari instalar no segundo carro um miúdo com enorme talento chamado Charles Leclerc.

E a sombra do monegasco foi crescendo, crescendo e Vettel foi acumulando erros. Alguns deles pouco justificáveis como a colisão com Max Verstappen em Silverstone, o pião em Monza que apanha Lance Stroll que chegava a 200 km/h. As coisas não foram piores por mera felicidade. Viu Leclerc, exatamente em Monza, ganhar com a Ferrari, fazer tocar os sinos de Maranello, algo que o alemão nunca conseguiu com a Scuderia.

Perdeu para Leclerc na qualificação e viu o monegasco conquistar sete poles contra as duas que conquistou no Canadá e no Japão, fez menos pontos que Leclerc e esteve menos voltas na frente do seu jovem colega de equipa.

O que sucedeu no Brasil deixou claro que Vettel tem grandes dificuldades quando está sob pressão e quem quer ser campeão do Mundo não pode errar tanto. O pior é que apesar de Mattia Binotto continuar a defender o seu piloto campeão do mundo, Charles Leclerc está cada vez mais ameaçador e o ano de 2020 não vai ser pera doce para Sebastian Vettel.

Sebastian Vettel foi um dos Flops de 2019

José Manuel Costa